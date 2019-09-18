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Общество

В ОАО «Джалалабатэлектро» новый гендиректор

Генеральным директором ОАО «Джалалабатэлектро» назначен Дурусбек Рахманов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По ее данным, заместителем по коммерческим вопросам избрали Мыктыбека Джумабаева, заместителем по экономике и финансам — Мирлана Байсымакова.

Дурусбек Рахманов до назначения был начальником Джалал-Абадского РЭС.

Занимавший должность генерального директора Кенешбек Маматканов и его заместители освобождены от занимаемых должностей в связи с окончанием контракта.

Ранее сообщалось, что сменилось руководство ОАО «Ошэлектро».
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