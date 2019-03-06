Назначены послы Кыргызстана в Афганистане, Бельгии и Японии

Мирослав Ниязов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Афганистане
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Ниязов Мирослав Джумабекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Исламской Республике Афганистан.
Муктар Джумалиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Бельгии
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Джумалиев Муктар Кабылбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия.
Мирлан Арстанбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Японии
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Арстанбаев Мирлан Есенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Японии.