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Власть

Назначен председатель Фонда по управлению государственным имуществом

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Ренат Тулебердиев назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, коллективу ФУГИ нового председателя представил руководитель аппарата правительства — министр Нурханбек Момуналиев.

Ранее Ренат Тулебердиев был первым заместителем управляющего делами президента и правительства КР. 

Напомним, бывший глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку из-за уголовного дела о бомбе.

 

 
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