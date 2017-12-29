Назначен председатель Фонда по управлению государственным имуществом

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Ренат Тулебердиев назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, коллективу ФУГИ нового председателя представил руководитель аппарата правительства — министр Нурханбек Момуналиев.

Ранее Ренат Тулебердиев был первым заместителем управляющего делами президента и правительства КР.

Напомним, бывший глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку из-за уголовного дела о бомбе.