«Заместителем главы госпредприятия «Кыргыз темир жолу» назначили человека с казахским гражданством», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов.

По его словам, с иным гражданством в госкомпании работает Алымжан Хасанов. Парламентарий считает, что на стратегическом объекте не должно быть такого.

«Кыргыз темир жолу» — это стратегический объект. Кто его назначил на эту должность? Министерство транспорта и дорог должно ответить за такое решение», — возмутился депутат.

Напомним, что на прошлой неделе депутат Ирина Карамушкина заявила, что мэр Оша Таалайбек Сарыбашов является гражданином России. Однако в муниципалитете опровергли эту информацию.