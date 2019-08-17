Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Памирбек Асанов назначен заместителем министра внутренних дел.

Фото МВД КР. Памирбек Асанов

Курсан Асанов освобожден от должности по итогам служебного расследования за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия.

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«Курсан Асанов оставил личный состав органов внутренних дел в опасности и без командования, грубо нарушив требования законодательства. Он не соблюдал требования уголовно-процессуального законодательства, что выражается в сокрытии улик, предметов от органов следствия и других документов, имеющих значение по делу. Изучив заключение служебного расследования, собранный материал Генпрокуратурой зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Проведение досудебного производства поручено Военной прокуратуре», — прокомментировали увольнение в Генпрокуратуре.

Памирбек Асанов родился 16 октября 1964 года в селе Полтавка Чуйской области. Окончил Волгоградскую высшую следственную школу МВД СССР, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 1990 году в Кара-Балтинском ГОВД. В 2000 году стал заместителем начальника по расследованию ОВД Сокулукского района Чуйской области, в 2003-м — начальником СО УВД Бишкека.

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2005-2005 — заместитель начальника УВД Бишкека;

2005-2008 — заместитель начальника УВД Чуйской области, он же начальник СО УВД Чуйской области;

2008 — заместитель начальника по расследованию УВД Чуйской области;

2008-2010 — заместитель начальника по расследованию УВД Оша;

2010-2011 — начальник УВД Оша;

2011-2017 — заместитель начальника по расследованию ГУВД Бишкека, он же начальник СУ ГУВД Бишкека;

2017-2018 — в распоряжении ГУВД Бишкека (в связи с сокращением и реорганизацией штатов);

2018-2019 — начальник следственной службы МВД Кыргызской Республики.

Памирбек Асанов на посту замминистра внутренних дел сохранил пост главы следственной службы.

Сапарбек Асаналиев назначен и. о. начальника ГУВД Чуйской области.

Во время беспорядков возле дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева начальнику ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову проломили камнем голову. Сейчас он находится в коме, его госпитализировали в клинику имени Бурденко в Москве. Сапарбек Асаналиев ранее занимал должность начальника службы общественной безопасности МВД.

Робин Орд-Смит назначен бизнес-омбудсменом Кыргызстана.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление правительства об образовании института бизнес-омбудсмена в январе 2019 года.

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Заявки на получение должности подали 95 человек. Процесс проходил закрыто, и в июне, когда выборы состоялись, информацию о том, что Робин Орд-Смит избран бизнес-омбудсменом, не подтверждали.

Робин Джереми Орд-Смит родился 8 октября 1965 года. Окончил Высшую школу Ферндауна и Университет Суррея в Гилфорде (Юго-Восточная Англия).

В 2012 году назначен послом Великобритании в Таджикистане, а в 2015 году — послом Великобритании в Кыргызстане.

Бизнес-омбудсмен избирается сроком на пять лет, один человек не сможет занимать должность более двух сроков подряд. Занять этот пост может любой, в том числе иностранный гражданин.

О кадровых перестановках с 5 по 9 августа читайте здесь.