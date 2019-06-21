В Кыргызстане создано ОАО «Национальная управляющая компания»

Создано открытое акционерное общество «Национальная управляющая компания». Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что такое решение принято для совершенствования системы управления государственным имуществом. Новое ОАО создается со 100-процентным участием государства. Уставный капитал «Национальной управляющей компании» определен в 10 миллионов сомов, разделенных на 100 тысяч простых именных акций номинальной стоимостью 100 сомов каждая.

«Фонду по управлению государственным имуществом поручено выступить учредителем открытого акционерного общества «Национальная управляющая компания» и произвести государственную регистрацию ОАО в органах юстиции», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Заметим, что ранее Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание, на котором раскритиковал работу госкомпаний. Он считает, что половина из них фактически не работает.