15:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Кыргызстане создано ОАО «Национальная управляющая компания»

Создано открытое акционерное общество «Национальная управляющая компания». Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что такое решение принято для совершенствования системы управления государственным имуществом. Новое ОАО создается со 100-процентным участием государства. Уставный капитал «Национальной управляющей компании» определен в 10 миллионов сомов, разделенных на 100 тысяч простых именных акций номинальной стоимостью 100 сомов каждая.

«Фонду по управлению государственным имуществом поручено выступить учредителем открытого акционерного общества «Национальная управляющая компания» и произвести государственную регистрацию ОАО в органах юстиции», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Заметим, что ранее Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание, на котором раскритиковал работу госкомпаний. Он считает, что половина из них фактически не работает.
Ссылка:
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Почти половина государственных предприятий не работает
Бизнес Кыргызстана призвали активнее указывать на недоработки в экономике
Семь месторождений планируют выставить на конкурс в Кыргызстане
Премьер поручил принять меры по пресечению контрабанды товаров
Скандал с «КТ Мобайл». Премьер заявляет, что не знал о поведении своего свояка
Имущество премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева проверять не будут
Охрана с оружием. Депутат возмущен особыми условиями для премьер-министра
Премьер-министр поручил ускорить проверку имущества Райымбека Матраимова
В правительстве прокомментировали публикации о дочери премьер-министра
Матерщинник, фигурант уголовного дела, сисадмин. Странные назначения Абылгазиева
Популярные новости
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Итоги голосования Лишение неприкосновенности Атамбаева. Итоги голосования
Политический коллапс Алмазбека Атамбаева Политический коллапс Алмазбека Атамбаева
Борьба с&nbsp;неугодными, или&nbsp;На какие грабли рискует наступить Сооронбай Жээнбеков Борьба с неугодными, или На какие грабли рискует наступить Сооронбай Жээнбеков
Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Подарки в&nbsp;MegaStore при покупке смартфонов Huawei Подарки в MegaStore при покупке смартфонов Huawei
В&nbsp;Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа &laquo;ДДТ&raquo; В Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа «ДДТ»
Осталась неделя до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Осталась неделя до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»
Пять фишек тарифа #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от&nbsp;MegaCom Пять фишек тарифа #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom