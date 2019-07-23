Время и место встречи глав Кыргызстана и Таджикистана пока уточняют

Президент Сооронбай Жээнбеков планирует посетить с рабочим визитом Таджикистан, но время и место встречи глав двух государств пока уточняют. Об этом сообщила 24.kg руководитель пресс-службы президента Толгонай Стамалиева.

По ее словам, поездка Сооронбая Жээнбекова в РТ для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе и приграничных, прорабатывается по дипломатическим каналам.

Ранее таджикское издание «Азия-плюс», ссылаясь на собственные источники, заявило, что лидер Таджикистана Эмомали Рахмон встретится с Сооронбаем Жээнбековым в Исфаре. Уточнялось также, что в конце июня главы государств переговорили по телефону и договорились о встрече.

Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали 14 человек — местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. Девять человек получили огнестрельные ранения. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. Сейчас ситуация на границе относительно стабильна, но люди не расходятся. Более 300 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен.