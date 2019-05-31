11:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Скандал с «КТ Мобайл». Сыну Иманкадыра Рысалиева выплатили почти 1 миллион сомов

С января по апрель 2019 года сыну Иманкадыра Рысалиева Эрназару выплатили в «КТ Мобайл» 972,1 тысячи сомов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам изучения деятельности компании.

Отмечается, что по штатному расписанию ОсОО «КТ Мобайл» заместителю директора Иманкадыр уулу Эрназару установлен должностной оклад в размере 194 тысячи 410 сомов. Именно на эту сумму с ним заключен трудовой договор 8 января 2019 года по 31 декабря 2019-го.

Читайте по теме
Скандал с «КТ Мобайл». Новые детали, угрозы и недоверие правительству

«С января по апрель 2019 года ему фактически начислено 972,1 тысячи сомов. В том числе ему выплачена премия за первый квартал 2019 года в 194,4 тысячи сомов. После удержания налогов выплачено 787,6 тысячи сомов», — говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что самая высокая зарплата в «КТ Мобайл» была у Иманкадыр уулу Эрназара — 157 тысяч сомов. А вот оклад гендиректора Нурбека Мукамбетова по штатному расписанию — 0 сомов.

Сотрудники получали зарплату и премии, при том что компания фактически еще не приступила к работе.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова  чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.
Ссылка:
просмотров: 795
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с «КТ Мобайл». Премьер-министр готов ответить на все вопросы депутатов
Скандал с «КТ Мобайл». Процедуры закупок проводились с нарушением закона
Из-за непогашения долгов «КТ Мобайл» бюджет не получил 71,5 миллиона сомов
Скандал с «КТ Мобайл». Депутат обвинила коллег в популизме и дешевом пиаре
Скандал с «КТ Мобайл». В компании платили премии непонятно за что
Скандал с «КТ Мобайл». Заседание комиссии предлагают провести без СМИ
Акылбек Жамангулов и Иманкадыр Рысалиев отказались писать заявления в милицию
Депутаты Жогорку Кенеша просят Мухаммедкалыя Абылгазиева покинуть пост премьера
На главу MegaСom устроили гонения после заявления об угрозах свояка премьера
Брат премьера возглавляет управление по контролю наркотиков в Минздраве
Популярные новости
Дефицит кадров? Депутат не&nbsp;понимает, почему послом назначают Эдиля Байсалова Дефицит кадров? Депутат не понимает, почему послом назначают Эдиля Байсалова
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по&nbsp;факту перерегистрации СДПК Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту перерегистрации СДПК
Депутат назвала родственницу премьер-министра серой кардинальшей Минздрава Депутат назвала родственницу премьер-министра серой кардинальшей Минздрава
Отставка кабмина и&nbsp;конвульсии Алмазбека Атамбаева. Что ждет Кыргызстан осенью Отставка кабмина и конвульсии Алмазбека Атамбаева. Что ждет Кыргызстан осенью
Бизнес
Открытое обращение коллектива ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; к&nbsp;депутатам и&nbsp;общественности Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»
&laquo;СУПЕР-ИНФО&raquo; теперь миллионер! «СУПЕР-ИНФО» теперь миллионер!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; начал работы по&nbsp;газификации еще в&nbsp;шести жилмассивах Бишкека «Газпром Кыргызстан» начал работы по газификации еще в шести жилмассивах Бишкека