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Власть

Где наш президент? Серый кардинал Иманкадыр Рысалиев угрожал главе MegaCom

Глава секретариата «Открытого правительства» неоднократно угрожал генеральному директору MegaCom. Об этом сегодня во время заседания рабочей группы Жогорку Кенеша сообщил сам Акылбек Жамангулов.

По его словам, Иманкадыр Рысалиев несколько раз проводил собрания в правительстве. Он трижды принимал в кабинете заместителя руководителя аппарата президента.

На этих совещаниях Иманкадыр Рысалиев дал задание реализовать проект по запуску ОсОО «КТ Мобайл» как можно быстрее.

Кроме того, 2-3 недели назад состоялось собрание в Госкомсвязи. Его провел сам Иманкадыр Рысалиев. На совещании присутствовали руководители Фонда госимущества, Госкомсвязи, ГАС, ЗАО «Альфа Телеком» и компании «КТ Мобайл».

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«Я могу передать депутатской комиссии распечатку сообщений с угрозами. Угрозы озвучивались не раз. Я сейчас вынужден об этом сказать, потому что речь идет о безопасности моей семьи. Я уважаю этого человека, его опыт. Из-за того, что я выступил против этого проекта, были такие угрозы. «Я инициирую проверку, подключу правоохранительные органы. Я добью тебя, внимательней с семьей, с детьми», — дошло и до таких угроз», — рассказал Акылбек Жамангулов.

В Жогорку Кенеше после скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». Сегодня проходит первое заседание комиссии.
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