Это все мифы. В кабмине считают, что премьер-министра нарочно дискредитируют

Правительство считает, что некие оппоненты пытаются дискредитировать премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

В кабинете министров не представляют, что в такое непростое время для страны премьер мог заниматься трудоустройством своих близких. Эти обвинения назвали чушью.

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В аппарате подчеркивают, что деятельность правительства всегда в разной степени подвергается критике и осуждению. Однако «тактика, которая сегодня активно применяется оппонентами, — это примитивная дискредитация через фейки».

«Их действия носят перманентный характер, и зачастую факты, которые они приводят в качестве недееспособности кабмина, намеренно искажены или «раздуты». Мы уверены, что ситуация вокруг планируемого к запуску первого национального сотового оператора, а именно то, что в реальности веских причин для такого шельмования нет, наглядно покажет не только несостоятельность обвинений, но и раскроет саму суть всей этой кампании лжи», — заявили в правительстве, уточнив при этом, что создание депутатской комиссии чиновниками исполнительной власти только приветствуется и сам кабинет выступает за тщательную проверку истории создания компании «КТ Мобайл» и ее деятельности как таковой.

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Кабмин готов обеспечить депутатов всей необходимой информацией по этому вопросу. «Если нардепы посчитают нужным пригласить на заседание премьер-министра, то он готов принять участие и ответить на все интересующие вопросы», — уверяют в аппарате правительства.

Отдельно по истории компании «КТ Мобайл» в кабмине поясняют, что она создана давно и в 2014 году получила свой главный ресурс в виде частот.

«Однако организация не осуществляла никакой деятельности вплоть до прошлого года, нередко лишь всплывая на фоне возникавших финансовых споров. Только в 2018-м ею предприняты реальные шаги к запуску первого национального сотового оператора связи и проведен открытый аукцион среди операторов сотовой связи.

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По итогам конкурса между ЗАО «Альфа Телеком» и ОсОО «КТ Мобайл» заключено соглашение, которое выгодно обеим сторонам», — утверждают в правительстве, добавив, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев с самого начала поддерживает идею такого сотрудничества, потому что в его результате государственная компания станет базовым оператором и основным инфраструктурным локомотивом продвижения политики цифровизации.

В кабмине сетуют, что эту идею представители организации не смогли донести до людей и не сумели в полной мере объяснить выгоду, которую она принесет государству и потребителям. А поэтому, по мнению чиновников аппарата, складывается впечатление, что к очернению активно подключились и лоббисты конкурентов создающегося первого национального сотового оператора с чистой историей.

Что касается сообщений о родственниках и даже «клане» премьер-министра, то ни один из них не подтверждается и не подтвердится, потому что они не имеют под собой никаких оснований. Трудно представить, что в такое непростое время для страны, когда перед правительством стоят важнейшие задачи, премьер-министр был бы занят трудоустройством своих близких. Это чушь. Пресс-служба правительства

В кабмине верят в объективность расследования депутатской комиссии и его чиновники. «Заодно это выведет на чистую воду тех, кто, не найдя реальных причин для критики, не бросает попыток достичь своих целей через спланированную, но примитивную кампанию лжи», — добавили в аппарате.