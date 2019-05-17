Я что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom

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«Официально заявляю, что обвинения главы MegaCom — чушь и поклеп. Это фейк и клевета», — сказал 24.kg глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев.

Он не отрицает, что общался с Акылбеком Жамангуловым. Однако, по словам Иманкадыра Рысалиева, речь шла о будущем страны, детей, о том, в каком государстве они будут жить.

«Я сказал, что у простых людей тоже есть дети. Какая это угроза? Я что, дебил? Я прошу официально правоохранительные органы проверить выступление Акылбека Жамангулова на клевету. Пусть проанализируют те сообщения, которые я ему писал. Где там угроза? Он просто дезинформирует общественность и страну и лоббирует интересы иностранных сотовых компаний. И не хочет, чтобы национальный сотовый оператор запускался», — высказался глава секретариата.

«Неужели за 28 лет независимости мы не заслужили создать национальный сотовый оператор? А как мы будем реализовывать программу «Санарип Кыргызстан»? Через иностранные сотовые компании? И будем их информационными рабами? Я обвиняю Жамангулова в том, что он препятствует созданию национальной сотовой компании. Он покупал частоты, заранее зная условия аукциона, потом заключил контракт. Пусть теперь правоохранительные органы разберутся, почему он потом начал писать письма и утверждать, что проект экономически нецелесообразен. Он втягивает в разборки хозяйствующих субъектов, Жогорку Кенеш, пытается политизировать этот вопрос», — возмутился Иманкадыр Рысалиев.

При этом он заявил, что готов прийти в Жогорку Кенеш и рассказать свою версию происходящего. Глава секретариата «Открытого правительства» отрицает и тот факт, что использовал родственные связи с премьер-министром для продвижения проекта, связанного с «КТ Мобайл».

«Я всегда был, есть и буду Иманкадыром Рысалиевым. И никогда не действовал как свояк премьер-министра. К тому, что Мухаммедкалый Абылгазиев стал главой правительства, я не имел отношения», — сказал он.

Кроме того, Иманкадыр Рысалиев считает, что «Открытое правительство» требует от нынешнего кабмина, чтобы он работал прозрачно и открыто, по международным стандартам. Это общественная организация, которая финансируется ОБСЕ.

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«Да, я являюсь руководителем секретариата, но секретариат еще не есть все «Открытое правительство». Это всего лишь обслуживающий орган национального форума. Там заседают те же Нурбек Токтакунов, Рита Карасартова. И мне приходится защищать их интересы. Если национальный форум посчитает, что я не имею права там быть морально, ради бога, я приму это решение. Это не мой выбор. Однако я не намерен быть жертвой фейков. Пусть эти деятели открыто скажут, в чем они меня обвиняют. Кроме того, что я бажа премьер-министра, у них нет больше никаких обвинений», — добавил Иманкадыр Рысалиев.

Он отрицает, что имел отношение к трудоустройству своего сына в «КТ Мобайл».

«Да, он был заместителем. Он выпускник Берлинского технического университета. На работу его пригласил Нурбек Мукамбетов. Я тут причем? Не я же его туда устроил. Он специалист», — заверил Иманкадыр Рысалиев.

В Жогорку Кенеше после скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». Сегодня прошло первое заседание комиссии. На нем генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.