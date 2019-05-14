Скандал с бланками Е-паспортов. Зачем глава ГКНБ встречался с Алиной Шаиковой

В Государственном комитете национальной безопасности признали, что глава ведомства Идрис Кадыркулов неформально встречался с председателем ГРС Алиной Шаиковой и предлагал наладить собственное производство по изготовлению документов государственного значения высокой степени защищенности. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что в 2013 году со стороны ГКНБ с учетом имеющихся коррупционных рисков в сфере изготовления документов государственного значения (ДГЗ) внесено предложение в правительство о создании на базе ОАО «Учкун» государственной типографии для изготовления всех документов государственного значения.

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Следует заметить, что на тот момент в Кыргызстане в обороте использовалось более 280 наименований ДГЗ и приравненных к ним документов, большинство из которых изготавливалось частными компаниями.

В 2014-м кабмин создал межведомственную рабочую группу с участием представителя ГКНБ Идриса Кадыркулова, а также чиновников из других министерств и ведомств по изучению вопроса о целесообразности строительства гостипографии.

В адрес правительства поступали предложения от кабмина России и компании «КБА НотаСис С.А.» (Швейцария).

«КБА НотаСис С.А.» готова была предоставить помощь в налаживании собственного производства по изготовлению документов. Однако переговоры не принесли результатов. 6 декабря 2018 года как к бывшему члену рабочей группы к Идрису Кадыркулову обратились представители компании с просьбой организовать встречу с руководством ГРС.

«Действительно, на состоявшейся неофициальной встрече Алина Шаикова и Дастан Догоев отказали в рассмотрении вопроса организации собственного производства ДГЗ, обосновывая это как заведомо невыгодное производство, а также в связи с закупкой бланочной продукции ГРС у частных фирм», — пояснили в ГКНБ.

Вместе с тем в ведомстве подчеркивают, что следствие располагает достаточной доказательной базой об использовании своих полномочий должностными лицами ГРС в целях материального обогащения, в результате чего стоимость бланков биометрических паспортов в целом повысилась на 253 миллиона сомов.

Напомним, что при покупке бланков биометрических загранпаспортов разразился скандал. Руководство ГП «Инфоком» и ГРС задержано и водворено в СИЗО ГКНБ. Решением суда арестованы директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Последний возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Его и Таланта Абдуллаева отпустили под домашний арест.

Всем троим предъявлено обвинение в коррупции.