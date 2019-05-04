Президент Сооронбай Жээнбеков пообещал, что в Кыргызстане не будут добывать уран. Об этом он заявил сегодня на встрече с судьями Конституционной палаты, сообщила пресс-служба главы государства.
Скажу однозначно — в Кыргызстане не будет добычи урана!Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков отметил, что в должности президента он усилил требования к сфере недропользования, проблемы сферы были рассмотрены на Совете безопасности.
«При выдаче разрешений на недра во многих случаях не были учтены интересы государства и общественности. Напротив, выше всего ставились интересы узкого круга лиц, некоторых групп влиятельных людей. В сфере выдачи лицензий процветала обыкновенная купля-продажа, как на базаре. Поэтому в 2018 году я предложил тщательно проанализировать выдачу лицензий и провести инвентаризацию, говоря простым языком, объявлен мораторий на выдачу новых лицензий», — сказал президент.
Глава государства оценил ситуацию в Кызыл-Омполе как результат бардака в горнодобывающей отрасли, своевольной политики.
«Еще раз повторю, в Кызыл-Омполе не будет вестись добыча урана. Скажу откровенно, такой большой резонанс в обществе случился из-за равнодушного отношения правительства к этому вопросу. Соответственно, волнения возникли на пустом месте. В тот период, когда мы готовимся к очередному туристическому сезону и наша жемчужина Иссык-Куль примет туристов, такой переполох и шумиху я бы оценил как злостное действие, направленное на подрыв сезона и развал туристической отрасли. Поэтому обращаюсь к соотечественникам, гражданскому обществу, средствам массовой информации, что нет никаких оснований для беспокойства. Вы показали свою активную позицию, мы еще раз доказали, что Кыргызстан — страна открытого гражданского общества», — отметил президент.
В пресс-службе отметили, что за годы независимости всего было выдано более 2,5 тысячи лицензий на недропользование. За последние 8 лет возбуждены сотни дел в сфере недропользования, но многие не были доведены до конца. В соответствии с решением Совета безопасности в этом направлении идет работа.
Напомним, компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.
Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана.