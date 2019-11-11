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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

5-13 ноября. Чемпионат Азии по пулевой стрельбе. Доха (Катар)

Здесь разыгрываются путевки на Олимпийские игры — 2020. Кыргызстан представляют четыре спортсмена.

10-14 ноября. Международные соревнования по тяжелой атлетике. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Это традиционный турнир. Участники оспаривают призы олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева.

10-17 ноября. Чемпионат Азии среди молодежи по боксу. Улан-Батор (Монголия)

Это не первый чемпионат Азии в 2019-м — ранее прошли состязания среди взрослых, школьников и юношей. На нынешних участвуют спортсмены 2001-2002 годов рождения.

11-21 ноября. Чемпионат Азии и Океании по современному пятиборью. Ухань (Китай)

Это тоже лицензионный турнир. Кыргызстанцы имеют реальный шанс завоевать путевку на Олимпиаду.

14 ноября. Отборочные соревнования на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 по футболу. Группа F, четвертый тур. Бишкек, стадион имени Долона Омурзакова, 17.15

Сборная Кыргызстана — сборная Японии.

Япония — постоянный участник чемпионатов мира, серебряный призер Кубка Азии — 2019. Кыргызстан на чемпионатах мира не играл, а на Кубке Азии выступал однажды. Тем не менее наши футболисты настроены оптимистично. В предыдущих турах они одержали две победы и один раз уступили.

15-17 ноября. Международные соревнования WEF Amateurs по кулатуу эртаймаш. Бишкек, клуб Strong

Бойцы-любители из столицы и регионов оспаривают кубок президента WEF.

16 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по баскетболу, пятый тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

«Манас» — «Гиннес», 9.00;

«Токмок» — СДЮШОР СИ «Эдельвейс», 10.45;

«Бишкек» — «Школа Газпром», 12.30.

17 ноября. Международные соревнования WEF 92 Proffight 40 по кулатуу эртаймаш. Москва (Россия)

За победу борются бойцы-профессионалы из РФ, Кыргызстана и других стран.

17 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу, пятый тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

«Политех» — «Шум», 14.15;

«Гризли» — «Гиннес», 16.00;

«Легион» — «Мой телефон», 17.45.
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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