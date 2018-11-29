Ценный подарок. Как отметили юбилей олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева

Штангист Каныбек Осмоналиев — самый титулованный из ныне живущих кыргызских спортсменов. Победитель Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы... В Бишкеке 26-28 ноября прошел турнир, посвященный его 65-летию.

Он, как и прежде, полон сил и трудится в спортшколе «Ынтымак».

Этот турнир проводится со второй половины 1980-х, являясь самым крупным состязанием по тяжелой атлетике в КР. Были годы, когда количество участников не радовало. Но не в этот раз. Кроме постоянно приезжающих штангистов из Казахстана и Таджикистана, прибыли представители Нидерландов.

— Какой самый приятный подарок вы получили на юбилей?

Приятно, что на турнир приехало 180 спортсменов. Больше мне подарков не надо. Материальные ценности не интересуют. Каныбек Осмоналиев

— В свое время здесь выступал казахстанец Илья Ильин (четырехкратный чемпион мира. — Прим.), и я благословлял его на большие победы. В этот раз участвуют штангисты от перворазрядников до мастеров спорта. Уровень турнира должен быть выше. Хочу, чтобы в дальнейшем приезжали спортсмены, покорявшие мир.

Голландцы два года назад хотели провести в Бишкеке сборы, и я помог им. Теперь решили выступить. Думаю, это только начало. Их участие даст импульс штангистам из других стран ездить к нам на турниры.

— Государство вас не обижает?

— Нет. Кто обижается на государство, не умеет работать и жить.

Фото 24.kg. Эпизод турнира на призы Каныбека Осмоналиева

Директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Канат Аманкулов подчеркнул, что Каныбек Осмоналиев — очень позитивный и никогда не жалуется. Посещает со сборной КР Олимпийские и Азиатские игры и настраивает представителей каждого вида спорта. Много ездит по регионам и общается с молодежью.

«Из всех руководителей спортшкол республиканского уровня он самый добросовестный, ответственный и честный. Озвучивает много интересных предложений, которые мы учитываем в работе», — сказал он.

— Скоро в Кыргызстане появятся новые олимпийские чемпионы?

— Вы знаете о недавних достижениях наших спортсменов. Моя главная задача — создать им настолько комфортные условия, чтобы в 2019-м они завоевали максимальное количество олимпийских лицензий, и затем спокойно готовились к ОИ. Уверен, с Олимпиады-2020 приедем с медалями.

Среди женщин девять из десяти золотых наград выиграли казахстанки. В весовой категории 45 килограммов лучшей стала Шынар Жапар, 49 кг — Юлия Потасова, 55 кг — Лидия Ануфриева, 59 кг — Елизавета Белоусова, 64 кг — Гульдана Жунус. В категории 71 кг первенствовала Алтынай Дамен, 76 кг — Арай Нурлыбекова, 87 кг — Балзира Аязбай, свыше 87 кг — Данагуль Исапа. В весе 81 кг отличилась Мита Овервлит (Нидерланды).

Фото ГАМФКиС. Эпизод турнира на призы Каныбека Осмоналиева

Среди мужчин в весе 55 кг чемпионом стал Адлан Вараев (Казахстан), 61 кг — Айтпек уулу Кадырбек (КР), 67 кг — Руслан Амангелды, 73 кг — Владимир Васильев, 81 кг — Асылжан Бектай (все из Казахстана).

Чемпион мира и Азии среди мастеров, 55-летний Азизбек Куйкеев — дебютант и самый зрелый участник турнира.

«Захотел узнать, как буду выглядеть на фоне молодежи, и попрактиковаться в преддверии крупных зарубежных стартов. В 2019-м планирую выступить в Сингапуре и Канаде, — сообщил 24.kg Азизбек Куйкеев. — С Каныбеком Осмоналиевым знаком с 1983 года. Наше поколение в свое время тянулось за ним, и нынешнее тянется. Он — гордость Кыргызстана. Умело наставничает и в нужный момент подбирает правильные слова».

В категории 89 кг победил Алишер Сейтказы, 96 кг — Чынгыз Сагындыков (оба из Казахстана), 102 кг — Бекдоолот Расулбеков, 109 кг — Вячеслав Шайнуров (оба из КР), свыше 109 кг — Антон Еременко (Казахстан).