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Спорт

Кыргызстан проиграл Таджикистану в отборе на чемпионат мира — 2022 по футболу

Фото из архива ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сегодня проиграла команде Таджикистана.

Поединок первого тура второго отборочного раунда на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 прошел в Душанбе.

Во втором тайме, как и в первом, хозяева поля владели преимуществом. Однако воплотить его в голы не смогли. Мяч, забитый на 42-й минуте Алишером Джалиловым, остался единственным в матче. Итог — 1:0 в пользу таджикистанцев.

В другом матче в группе F Монголия на своем поле с таким же счетом одолела Мьянму.

В группе нечетное количество команд, поэтому в каждом туре одна из них будет отдыхать. Во втором туре, намеченном на 10 сентября, отдохнет сборная КР. Свой следующий матч она проведет 10 октября в Бишкеке против команды Мьянмы.
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