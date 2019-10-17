Боксеры из Кыргызстана выиграли шесть медалей на чемпионате Азии

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии среди спортсменов 15-16 лет по боксу. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

Турнир прошел 8-17 октября в Фуджайре (ОАЭ). Участвовали 239 боксеров из 26 стран. Среди юношей медали разыгрывались в 13 весовых категориях.

Отечественные боксеры Халит Алиев (80 кг) и Арген Бактыбеков (свыше 80 кг) стали серебряными призерами. Сатыбалды уулу Сагым (63 кг), Даниэль Абдрахманов (66 кг), Бекбол Мурасбеков (70 кг) и Мукаш уулу Кабатай (75 кг) взяли бронзу.

Ранее на ЧА среди школьников кыргызстанцы также выиграли шесть наград, а на ЧА среди взрослых — две.