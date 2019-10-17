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Спорт

Боксеры из Кыргызстана выиграли шесть медалей на чемпионате Азии

Фото Азиатской конфедерации бокса. Часть сборной Кыргызстана на чемпионате Азии по боксу

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии среди спортсменов 15-16 лет по боксу. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

Турнир прошел 8-17 октября в Фуджайре (ОАЭ). Участвовали 239 боксеров из 26 стран. Среди юношей медали разыгрывались в 13 весовых категориях.

Отечественные боксеры Халит Алиев (80 кг) и Арген Бактыбеков (свыше 80 кг) стали серебряными призерами. Сатыбалды уулу Сагым (63 кг), Даниэль Абдрахманов (66 кг), Бекбол Мурасбеков (70 кг) и Мукаш уулу Кабатай (75 кг) взяли бронзу.

Ранее на ЧА среди школьников кыргызстанцы также выиграли шесть наград, а на ЧА среди взрослых — две.
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