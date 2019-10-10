Рекорд. Сборная Кыргызстана по футболу со счетом 7:0 разгромила команду Мьянмы

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сегодня со счетом 7:0 разгромила команду Мьянмы.

Отборочный матч на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 прошел в Бишкеке.

В первом тайме в составе сборной КР отличились Эдгар Бернхардт (дважды), Алимардон Шукуров, Гулжигит Алыкулов и Валерий Кичин.

Во втором тайме Алимардон Шукуров и Эдгар Бернхардт забили еще по разу. После седьмого гола возникла непродолжительная заминка — болельщик выбежал на поле и сам же вскоре его покинул.

В ходе матча два гола кыргызстанцев не засчитали из-за офсайда. Тем не менее это самая крупная победа сборной КР в истории.

В другой игре в группе F сборная Японии на своем поле со счетом 6:0 одолела команду Монголии.

Япония (6 очков) лидирует в турнирной таблице. Следом идут Таджикистан (6), Кыргызстан (3), Монголия (3) и Мьянма (0).

В сентябре в дебютном матче отбора кыргызстанцы проиграли в гостях таджикистанцам. В следующем туре, намеченном на 15 октября, сборная КР сыграет в гостях с командой Монголии. Таджикистан примет Японию.