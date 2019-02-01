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Спорт

Сборная Катара сенсационно выиграла Кубок Азии по футболу

Фото АФК. Катарские футболисты радуются победе на Кубке Азии - 2019

Сборная Катара впервые в истории выиграла Кубок Азии по футболу.

Финальный матч континентального первенства прошел сегодня в городе Абу-Даби (ОАЭ). Катарцы со счетом 3:1 одолели японцев. У победителей голы забили Алмоез Али (12-я минута), Абделазиз Хатим (27-я минута) и Акрам Хассан Афиф (83-я минута, с пенальти), у проигравших — Такуми Минамино (69-я минута).

Перед началом розыгрыша фаворитами считались сборные Японии, Ирана, Южной Кореи и Австралии, ранее уже становившиеся чемпионами Азии, а также хозяева турнира. Катарцы же выше пятого места прежде не забирались, а на Кубке Азии-2015 и вовсе были 13-ми.

На нынешнем турнире сборная Катара выиграла все семь своих матчей, забив 19 голов и пропустив один. Алмоез Али отличился девять раз и стал лучшим бомбардиром турнира.

АФК
Фото АФК. Катарец Алмоез Али (в белом) - лучший бомбардир Кубка Азии - 2019

Сборная Кыргызстана, дебютировавшая на Кубке Азии, победила в одном поединке из четырех и выбыла в 1/8 финала.

Этот Кубок Азии был 17-м по счету. На нем сыгран 51 матч и забито 130 голов. Итоговая таблица здесь.
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