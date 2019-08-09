Юные кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии по боксу

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии среди школьников по боксу. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

Турнир прошел 3-8 августа в Кувейте. На ринг вышли 150 спортсменов из 21 страны. Медали разыгрывались в 14 весовых категориях.

В составе сборной КР Бекзат Эргешов (категория 35 кг), Амангелди Максутов (52 кг) и Атай Асанбеков (70 кг) завоевали серебро. Первые двое в финале уступили узбекистанцам, последний — индийцу. Бексултан Кимсанов (58 кг), Самидин уулу Байел (61 кг) и Жанболот Сыртбаев (64 кг) стали бронзовыми призерами.

На чемпионате Азии — 2019 среди взрослых отечественные боксеры взяли две бронзы.