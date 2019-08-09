10:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Юные кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии по боксу

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии среди школьников по боксу. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

Турнир прошел 3-8 августа в Кувейте. На ринг вышли 150 спортсменов из 21 страны. Медали разыгрывались в 14 весовых категориях.

В составе сборной КР Бекзат Эргешов (категория 35 кг), Амангелди Максутов (52 кг) и Атай Асанбеков (70 кг) завоевали серебро. Первые двое в финале уступили узбекистанцам, последний — индийцу. Бексултан Кимсанов (58 кг), Самидин уулу Байел (61 кг) и Жанболот Сыртбаев (64 кг) стали бронзовыми призерами.

На чемпионате Азии — 2019 среди взрослых отечественные боксеры взяли две бронзы.
Ссылка:
просмотров: 888
Версия для печати
Популярные новости
Роберто Карлос повторил свой знаменитый чудо-гол со&nbsp;штрафного Роберто Карлос повторил свой знаменитый чудо-гол со штрафного
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Кто его возглавил Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Кто его возглавил
Ошский EREM победил клуб из&nbsp;Кореи во&nbsp;втором туре чемпионата Азии по&nbsp;футзалу Ошский EREM победил клуб из Кореи во втором туре чемпионата Азии по футзалу
Валентина Шевченко взяла реванш у&nbsp;Лиз Кармуш и&nbsp;защитила титул чемпионки UFC Валентина Шевченко взяла реванш у Лиз Кармуш и защитила титул чемпионки UFC
Бизнес
В&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; состоялось внеочередное общее собрание акционеров В ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Новые магазины O!Store и&nbsp;СКИДКИ на&nbsp;аксессуары для мобильных! Новые магазины O!Store и СКИДКИ на аксессуары для мобильных!
MegaCom поддержал чемпионат мира по&nbsp;бильярду в&nbsp;дисциплине &laquo;свободная пирамида&raquo; MegaCom поддержал чемпионат мира по бильярду в дисциплине «свободная пирамида»
Официальное опровержение&nbsp;О! в&nbsp;ответ на&nbsp;заявление MegaCom Официальное опровержение О! в ответ на заявление MegaCom