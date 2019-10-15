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Спорт

Отбор на ЧМ — 2022. Сборная Кыргызстана по футболу победила команду Монголии

Фото из архива ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сегодня победила команду Монголии.

Отборочный матч на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 прошел в Улан-Баторе (Монголия). Во втором тайме хозяева поля выглядели гораздо лучше, чем в первом. Они около 20 минут владели преимуществом и на 56-й минуте реализовали пенальти. В середине тайма преимущество вернулось к сборной КР, но забить она не сумела.

Итог — 2:1 в пользу кыргызстанцев. В первом тайме отличились Гулжигит Алыкулов (14-я минута) и Мирлан Мурзаев (42-я минута).

Запись матча можно посмотреть здесь.

Для сборной КР это третий поединок в квалификационном турнире. Ранее она уступила команде Таджикистана (0:1) и одолела сборную Мьянмы (7:0). В следующем туре, намеченном на 14 ноября, кыргызстанцы сыграют в Бишкеке с японцами.
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