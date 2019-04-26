У Кыргызстана две медали на чемпионате Азии по боксу

Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате Азии среди любителей по боксу. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

Турнир проходит 17-28 апреля в Бангкоке (Таиланд). На ринг вышли девять представителей КР. Для завоевания медали им нужно было минимум выйти в полуфинал. Туркбай уулу Мирлан (49 кг) и Адылбек уулу Эркин (81 кг) это сделали. Накануне они могли пробиться в финал, но проиграли и стали бронзовыми призерами.

Несколько кыргызстанцев, включая Азата Усеналиева (52 кг), остановились в шаге от медали, уступив в 1/4 финала.

ЧА по боксу проводится раз в два года. В 2017-м сборная КР выиграла одну бронзу.