Год до Олимпийских игр. На сколько лицензий и медалей надеяться Кыргызстану

До начала Олимпиады в Токио ровно год. У Кыргызстана пока лишь одна лицензия, но впереди много соревнований, где их количество можно увеличить. Об особенностях Игр, шансах наших спортсменов на лицензии и медали размышляет корреспондент 24.kg.

С прибавлением!

В программу Олимпиады включили 33 вида спорта. Это рекорд. Ранее больше 28 не бывало. При этом в некоторых старых видах ужесточили лимит участников и до неприличия задрали квалификационные требования. На Олимпиаде-1980 Сатымкул Джуманазаров пробежал марафон за 2 часа 11 минут 35 секунд и завоевал бронзу. Теперь такой результат надо показать, чтобы просто попасть на ОИ.

Чем больше новых видов, тем выше вероятность взять лицензию. Программа расширилась за счет бейсбола, серфинга, скейтбординга, карате и скалолазания. В Кыргызстане развиваются два последних вида. На 90-95 процентов за это отвечают энтузиасты. Они научились справляться своими силами еще во времена, когда не входили в олимпийскую семью, и могут пробиться на Игры.

Мечтать не вредно

К участию в футбольном турнире на ОИ допускаются не национальные, а молодежные (олимпийские) сборные. Это не новшество, а давняя особенность регламента. Отбор в зоне АФК пройдет на чемпионате Азии – 2020. Наши парни туда не попали. Девушки в отборе не играли.

Фото gettyimages.com. Матч с участием олимпийской сборной Кыргызстана по футболу на Азиатских играх – 2018

Участники олимпийского волейбольного турнира определятся на нескольких квалификационных стартах. Кыргызстанцы там не выступят. Они еще даже не играли на чемпионатах Азии (не считая зонального) и мира. Хотя волейбольная система в КР работает неплохо и когда-нибудь принесет плоды.

Мужская сборная по баскетболу играет крайне редко, в дальнее зарубежье не ездит. Женской сборной, похоже, вообще нет. Академическая гребля и хоккей на траве не развиты, а бадминтон, гандбол, парусный спорт и регби на раннем этапе эволюции.

Прославленный велогонщик Евгений Ваккер в 2018-м неудачно выступил на Азиатских играх. На чемпионате Азии – 2019 не участвовал. Похоже, длившаяся около 30 лет карьера окончена. О смене Ваккеру никто не позаботился.

О лицензиях во всех этих видах мы можем только мечтать.

Когда чего-то не хватает

С недавних пор в Кыргызстане интенсивно развиваются гольф и триатлон. Перспективные атлеты в данных видах есть, но ехать на ОИ им пока рановато.

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Небольшой шанс на лицензию имеет мужская сборная по баскетболу 3х3 (стритболу). Эта дисциплина дешевле обычного баскетбола, и кыргызстанцы активно участвуют в международных турнирах. В прошлом году благодаря высокому месту в мировом рейтинге попали на юношескую Олимпиаду. В отборе на ОИ-2020 рейтинг тоже важен. Сейчас КР идет в нем 39-й. До ноября надо пробиться в двадцатку, потом можно будет сыграть на лицензионном турнире.

Фото gettyimages.com. Матч с участием сборной Кыргызстана по баскетболу 3х3 на Азиатских играх – 2018

Есть молодые таланты в настольном и большом теннисе, гимнастике и фехтовании. Однако взрослые спортсмены победами на больших турнирах не балуют. Кому-то не хватает поддержки государства, кому-то – тренеров высокого уровня, а кому-то – компетентного главы федерации. Оснований думать, что они попадут на ОИ, мало.

Стрелки с 1996 по 2012 год стабильно брали лицензии. После неудачи в отборе на ОИ-2016 о них почти не слышно. Похоже, переживают кризис. Но на каком-то из нескольких этапов отбора все же могут «выстрелить».

Темные лошадки

Пятиборцы пропустили три последние олимпиады. Ныне у них хорошее поколение, и условия попадания на Игры, на удивление, лояльны. Если выступят в отборе в свою силу, завоюют лицензию.

Набрали хороший ход конники. Их вид недешев, однако они упрямо берут медали на международных турнирах. Заслуживают лицензию хотя бы за это.

Лучники в 2012-м и 2016-м были в шаге от попадания на Игры. Ныне вряд ли останутся ни с чем. Прогресс их вида в стране очевиден.

У байдарочников критерии отбора жестче некуда: для попадания на Игры надо либо войти в шестерку лучших на чемпионате мира, либо стать чемпионом Азии. Два года назад это было бы нереально. Но в 2018-м они неожиданно преуспели на ЧА. Если еще поднажмут, могут впервые с 1996 года пробиться на Игры.

Фото ГАМФКиС. Эпизод соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Кыргызстане

Если рулевые отечественного таэквондо умерят личные амбиции и объединят усилия, мы наверняка увидим кого-то из их ребят в Токио.

Великолепная шестерка

Бокс, борьба, дзюдо, плавание, легкая и тяжелая атлетика – это на сегодня ведущие олимпийские виды спорта в Кыргызстане. Их представители точно будут участвовать в Играх. Борцы греко-римского стиля способны взять четыре лицензии, вольники – три, женщины – две. Дзюдоистам по силам выиграть три путевки, боксерам – две. Вероятно, увидим в Токио двух-трех штангистов, столько же бегунов и пловцов.

В каком-то виде спорта кыргызстанцам могут дать лицензию авансом, как бывало раньше.

По оптимистичному прогнозу, у КР будет 25 лицензий – больше, чем на трех предыдущих олимпиадах.

Главное не победа?

Обладателей лицензий на время подготовки к Играм, скорее всего, обеспечат стипендией. Финансовых проблем у них возникнуть не должно. Их свозят на сборы, сошьют форму, в которой они гордо пройдут на церемонии открытия. Однако шансы на олимпийскую медаль у большинства близки к нулю. Для успеха на ОИ нужны предпосылки – частые победы на турнирах с большой конкуренцией. Мало кто из кыргызстанцев может этим похвастать.

У бегуньи Дарьи Масловой почти нет соперников в Азии и СНГ. Отобраться на Олимпиаду – это для нее не проблема. Но там придется бороться со спортсменками из Африки, чьи результаты гораздо выше. Чтобы войти в тройку лучших на ее коронной дистанции 10 тысяч метров, ей надо за год улучшить личный рекорд на 1,5-2 минуты. Задача из разряда невыполнимых.

Фото gettyimages.com. Дарья Маслова на Азиатских играх – 2018

Хорош пловец Денис Петрашов – именно он принес КР первую лицензию на токийские Игры. В 2024-м, возможно, выиграет олимпийскую медаль. При условии, что продолжит прогрессировать в нынешнем темпе.

Если повезет, возьмут бронзу дзюдоисты.

Главные претенденты на медали – борцы Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Каныбек Жолчубеков, боксер Азат Усеналиев и штангист Иззат Артыков. Верить в них позволяют результаты на Азиатских играх – 2018 и международных турнирах. В сентябре чемпионаты мира по их видам спорта. Тогда узнаем, так ли они конкурентоспособны, как нам хочется.

Психология и тактика

Олимпийцам надо уделить особое внимание моральной подготовке – в 2016 году кое-кто упустил медаль из-за ее отсутствия. С момента взятия лицензии и до конца Игр их надо оберегать от определенных СМИ. Чтобы не было, как три года назад, когда некоторых заранее окрестили чемпионами, и это потом на них давило.

Нельзя допустить, чтобы фаворитов засудили. Такое бывало не раз. Любителей подлой тактики надо бить их же оружием.

Чтобы не опозориться, как в том же 2016-м, спортивному ведомству надо регулярно проверять ведущих атлетов на употребление допинга. Тех, чью вину докажут, крупно штрафовать. Почему государство должно тратить на них миллионы (деньги налогоплательщиков), а они не считают нужным уважать общепринятые правила?

Даже если лидеры подойдут к Олимпиаде в идеальной физической и психологической форме, не факт, что выиграют медали. Ведь за рубежом тоже есть достойные атлеты, жаждущие победы. Хорошая подготовка повышает вероятность успеха, но не гарантирует его.