Чемпион Азат Усеналиев: Бокс для меня не драка, а настоящее искусство

Фото ИА «24.kg». Чемпион Азии по боксу Азат Усеналиев в гостях у ИА «24.kg». Июнь 2018 года

Самый титулованный отечественный боксер современности Азат Усеналиев в расцвете сил. Весной он выиграл два крупных турнира в России и сейчас готовится к новым важным стартам. О секретах своего мастерства, самом памятном бое, новом витке в карьере и планах на текущий олимпийский цикл спортсмен рассказал

Наш герой родился в 1991 году в Токмаке. Многократный чемпион страны, победитель ряда международных турниров. Единственный чемпион Азии в истории кыргызского бокса (стал им в 2013-м). Бронзовый призер ЧА-2015. Признавался лучшим спортсменом КР, открытием года в Азии и лучшим боксером месяца в мире. Долгое время занимался у наставника Ильяса Марова. Ныне тренируется у Клима Те. По образованию — экономист.

Главный успех

— Вы из спортивной семьи?

— Два брата в свое время занимались боксом. Когда мне было 10 лет, привели в секцию. До того спортом не интересовался.

— Среди юношей много выигрывали?

— Был чемпионом КР и призером международных соревнований, выступал на первенстве мира. Уже в 17 лет дебютировал среди взрослых.

— Изменилась ли жизнь после блестящей победы на ЧА-2013?

— Кардинально. Прибавилось опыта и психологической устойчивости. Но это не значит, что на ринге стало проще. Ранее многие боксеры из-за границы меня не знали. На ЧА увидели, на что я способен, и с тех пор на поединки со мной настраиваются по-особому.

Меценат Болот Абилдаев за ту победу подарил машину. Стало легче в бытовом плане.

Фото flickr.com. На ЧА-2013

Золотые времена

— Вскоре вы начали выступать за «Украинских атаманов» во Всемирной серии бокса (WSB). Какие остались воспоминания?

— Коллектив у нас был дружный, все друг друга уважали. Команда жила в олимпийском городке среди леса и тренировалась ни на что не отвлекаясь. Приходилось довольно тяжело — нагрузки были серьезные. Если у нас тренеры за здоровье спортсмена переживают, то там выжимали все соки. Боксировал два сезона по полгода. Выиграл шесть боев из десяти. Это был для меня ценный опыт, который помог укрепить дисциплину.

— Какой бой в карьере запомнился больше всего?

— Финал ЧА-2013.

— Вам противостоял узбекистанец Шахобиддин Зоиров, который потом стал олимпийским чемпионом в Рио.

— Очень трудный соперник. Его победа на ОИ говорит сама за себя. Одолев его, испытал большое удовольствие. На сегодня мы с ним встречались четырежды. Счет 2:2.

— А как же победа над британцем Эндрю Сэлби в WSB, после которой вас признали лучшим боксером месяца в мире?

— Это было наше второе противостояние. Годом ранее я уступил ему. Не думал, что вновь окажемся на одном ринге, но на всякий случай изучал его стиль и тактику. Не зря готовился — нас вновь поставили на бой. На тот момент Сэлби был в отличной форме и возглавлял рейтинг WSB. Приятно, что мою победу над ним так высоко оценили. Это придало уверенности в себе.

Наголову сильнее

— Вы были фаворитом Азиатских игр-2014. Но произошел скандал...

— Непонятный был случай. Я выигрывал, и вдруг соперник ударил головой и рассек мне бровь. Бой прервали. Вместо того чтобы подсчитать очки на момент остановки, рефери снял меня с турнира.

— Обидно было?

— Испытал шок.

Фото AFP. На Азиаде-2014

— Сборную КР часто засуживают?

— Бывают бои, когда мы больше заслуживаем победы, но ее присуждают соперникам. Возможно, судьи ошибаются не специально. Хотя есть и другие факторы. К примеру, в третьем круге ЧМ-2013 я встречался с казахстанцем Ильясом Сулейменовым. Владел преимуществом, но чемпионат проходил в Алматы, и победу, как нередко бывает в таких случаях, отдали хозяину ринга.

В 2017-м я впервые за три чемпионата Азии остался без медали. В 1/8 финала ЧА, проходившего в Ташкенте, дрался с узбекистанцем Жасурбеком Латиповым. Проиграл в равном бою.

Думаю, будь в руководстве азиатской конфедерации представители нашей страны, ситуация была бы лучше.

Судейские ошибки — не повод опускать руки. Лично для себя уже знаю: чтобы выиграть бой, надо быть наголову сильнее соперника.

Спад и взлет

— В 2016-м вы сенсационно не попали на Олимпиаду...

— Очень хотел попасть, и на лицензионном турнире в Китае был в шаге от этого. В целом, в предыдущие два года был не в лучшей форме. Переживал спад в карьере.

С начала 2018-го мы с Климом Васильевичем наверстываем упущенное и устраняем недочеты. Мой тренер — Человек с большой буквы, с богатым опытом работы в советское время. Направляет меня, чтобы возобновить мой рост. Первые плоды уже видны.

Фото ГАМФКиС. С наградой лучшему боксеру турнира. Россия, апрель 2018 года

— О каких недочетах речь?

— Из-за плохого финансирования наши боксеры в основном ездят на турниры в Казахстан. Привыкли, что соперники подготовлены по схожей с нами методике. В СНГ советская школа. Она считается очень сильной, но и к ней можно приспособиться. Бокс везде разный. В Европе силовой, в Азии свои особенности. Поэтому, когда на ЧМ и Азиаде нам попадаются нестандартные противники, начинаются проблемы. Самые неудобные оппоненты — корейцы и таиландцы. Дерутся коряво и непредсказуемо.

Для опыта и укрепления психологической подготовки нам надо как можно чаще выступать в Европе. С этого сезона начал туда ездить. В феврале был в Болгарии на турнире с участием 38 стран. На соревнованиях в РФ, где я стал чемпионом, дрались боксеры с Кубы.

— Впереди много стартов?

— Через неделю впервые поеду в Монголию на турнир «Кубок Чингисхана». Это тоже сильный турнир. Затем буду готовиться к Азиатским играм, которые пройдут в августе в Индонезии. Рассчитываю выиграть там «золото». Сделать это будет нелегко. Азиаты сейчас очень сильны. В Узбекистане, Казахстане, Японии, Китае и Таиланде отличные боксеры.

— В сборной КР вы самый опытный?

— Один из опытных. Атмосфера в команде благоприятная. Со всеми дружим. Состав обновился, и появилось много хорошей молодежи.

Фото А.Усеналиева. Награждение за достижения в спорте

Секреты мастера

— Чем нравится бокс?

— Для меня это не драка, а настоящее искусство — техники и тактики.

— Есть кумиры?

— Нет. Есть боксеры, чью биографию изучаю: Костя Цзю, Оскар Де Ла Хойя, Мэнни Пакьяо. Смотрю их бои и что-то перенимаю.

— Травмы бывают?

— Серьезных не было. Максимум — рассечение.

— Говорят, бокс очень опасный вид спорта, ведь в нем бьют по голове.

— Зависит от манеры ведения боя. Некоторые боксеры любят подраться, атакуют отчаянно и пропускают удары. А я игровик и предпочитаю работать с дальней дистанции. Поэтому травм немного.

— Во многих странах уже побывали?

— Примерно в 20.

— Успели насладиться красотами?

— Запомнилась поездка в Турцию. Там особый восточный колорит. В Европе понравилась архитектура старых городов.

Цели и средства

— Работали по профессии?

— Нет. Времени почти ни на что, кроме спорта, не остается. Тренируюсь дважды в день. По утрам бегаю и укрепляю физику. По вечерам работаю на снарядах и провожу спарринги. По субботам — кроссы. И так круглый год.

— В семье такую занятость не осуждают?

— Любят спорт, болеют за меня и во всем поддерживают. В 2017-м женился. Супруга вдохновляет на победы.

— Чем займетесь после ухода из бокса?

— Пока точно сказать не могу. Была мысль открыть для души свой зал.

— Вашим нагрузкам позавидовали бы и профи. Может, стоит попробовать себя на профессиональном ринге?

— Сейчас моя главная цель — Азиатские игры. В 2019-м — чемпионаты Азии и мира. Везде хочу подняться на пьедестал. К Олимпиаде-2020 нужно подойти в наилучшей форме и выиграть медаль. Возможно, потом начну карьеру профессионала.

— Наверняка получаете от государства щедрую стипендию. Иначе какой стимул так стараться?

— Ее хватает только на пропитание, а откладывать невозможно. К счастью, мир не без добрых людей. Клим Васильевич не только тренирует меня. Возит на турниры за свой счет, платит зарплату, премирует за удачные результаты. Поддерживает и его товарищ Вячеслав Хан.

— Судя по всему, звездной болезнью вы не страдаете.

— Я еще не на таком уровне, чтобы страдать ею. Олимпиаду выиграю, тогда посмотрим (смеется)!