Кыргызстанец Камиль Сабитов стал чемпионом Евразии по конному спорту

Кыргызстанец Камиль Сабитов победил на чемпионате Евразии по конному спорту. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Чемпионат прошел 17-21 июля в Москве. Отечественные спортсмены выступали в трех видах программы. Камиль Сабитов первенствовал на турнире по конкуру в номинации «Гран-при». В номинации «Кубок президента азиатской федерации» Садыров Мамытов стал чемпионом, Ринат Галимов — серебряным призером. В номинации Maxima Masters Ринату Галимову не было равных. В командном турнире Садыр Мамытов, Ринат Галимов, Камиль Сабитов и Виталий Калиниченко стали вторыми.

Фото ГАМФКиС. На верхней ступени пьедестала — Садыр Мамытов, на второй — Ринат Галимов

Элина Сергеева, Екатерина Каркавцева и Майрам Алымкулова заняли третье место в командном турнире по выездке. Чингиз Иманалиев выиграл дистанционный пробег на 120 километров.