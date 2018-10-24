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Спорт

Гребцы из Кыргызстана завоевали две медали на чемпионате Азии

Кыргызстанцы завоевали две медали на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Олег Роганов.

Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан) с участием спортсменов из 16 стран.

В возрастной группе до 23 лет в состязаниях байдарок-двоек на дистанции 200 метров Максим Сердитов и Эрлан Султангазиев стали серебряными призерами. В аналогичном заплыве, но среди гребцов до 18 лет Родион Туйгунов и Вячеслав Солдатов выиграли «бронзу».

«В предыдущий раз наши гребцы были в призерах чемпионата Азии в 2013 году. Впереди заплывы на 500 метров, где мы также надеемся на медали», — отметил Олег Роганов.
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