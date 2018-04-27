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Спорт

Сборная Кыргызстана — бронзовый призер чемпионата Азии по волейболу

Фото ФВ КР. Сборная Кыргызстана по волейболу празднует победу

Мужская сборная Кыргызстана — бронзовый призер чемпионата Азии (среди команд центральной зоны) по волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта Бангладеш.

Турнир завершается сегодня в Бангладеш. В поединке за третье место кыргызстанцы уверенно победили представителей Непала — 3:0.

Напомним, на групповом этапе ЧА сборная КР уступила Туркменистану и одолела Узбекистан, а в 1/2 финала не справилась с Бангладеш.

В 2017-м этот турнир проходил на Мальдивских островах, сборная КР заняла первое место. А на ЧА-2016 кыргызстанцы были вторыми.
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