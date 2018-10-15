Кыргызстанцы проиграли два матча на турнире по баскетболу на юношеской Олимпиаде

Кыргызстанцы 14 октября проиграли два матча на турнире по баскетболу 3х3 на юношеской Олимпиаде, продолжающейся в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

В третьем туре предварительных состязаний в группе D отечественная дружина не справилась с командой Бельгии – 11:21. Самым результативным в сборной Кыргызстана стал Сыймык Эсеналиев, набравший шесть очков. Затем наша команда проиграла сборной Латвии – 12:15. Лидером с шестью очками вновь оказался Сыймык Эсеналиев.

В первом туре Кыргызстан уступил Казахстану, а во втором был слабее Италии. С четырьмя поражениями наша сборная заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

Это первое в истории выступление представителей командного вида спорта из Кыргызстана на Олимпийских играх (не только на юношеских, но и вообще).