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Происшествия

Авария на ТЭЦ. Генпрокуратура намерена принять меры после проверки

Генеральная прокуратура проводит проверку по факту аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.

Уточняется, что ведомство начнет принимать меры после того, как получит все результаты.

«По результатам проверки будет дана юридическая оценка», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария. Ранее стало известно, что из-за поломок на теплоцентрали не могут запустить котлы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах, несмотря на то, что энергетики уверяли: система постепенно начинает работать в штатном режиме. По факту аварии на ТЭЦ проводят проверку Госкомитет национальной безопасности и Финпол.
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