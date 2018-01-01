Нападение в Московском районе. Подробности

В новогоднюю ночь в Московском районе Чуйской области произошло нападение. Неизвестные застрелили из дробовика хозяйку дома и ее мать, пришедшую в гости. Хозяин дома остался жив. Он получил огнестрельное ранение и с травмой челюсти доставлен в больницу.

Как сообщили ИА «24.kg» соседи пострадавших, в доме находился также двухмесячный ребенок. Он не пострадал. Родители забрали его домой.

ГУВД Чуйской области возбудило уголовное дело по трем статьям, включая «Убийство». Злоумышленников разыскивают. Отметим, в конце декабря произошло аналогичное преступление в городе Токмаке. Там семью забили арматурой.