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Происшествия

Нападение в Московском районе. Подробности

В новогоднюю ночь в Московском районе Чуйской области произошло нападение. Неизвестные застрелили из дробовика хозяйку дома и ее мать, пришедшую в гости. Хозяин дома остался жив. Он получил огнестрельное ранение и с травмой челюсти доставлен в больницу. 

Как сообщили ИА «24.kg» соседи пострадавших, в доме находился также двухмесячный ребенок. Он не пострадал. Родители забрали его домой. 

ГУВД Чуйской области возбудило уголовное дело по трем статьям, включая «Убийство». Злоумышленников разыскивают. Отметим, в конце декабря произошло аналогичное преступление в городе Токмаке. Там семью забили арматурой. 
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