Массовое задержание кыргызстанцев в Москве. На управляющую баней заведено дело

На управляющую банным комплексом «Бодрость» и еще двух человек возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что ранее бани в Тимирязевском районе Москвы проверили в рамках противодействия незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из РФ. Очевидцы сообщали о грубом и унизительном отношении к мигрантам.

МИД Кыргызстана пригласил и вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе «Бодрость» на севере столицы.

«Следователь следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело в отношении трех выходцев из ближнего зарубежья. Их подозревают в организации незаконной миграции», — написала Ирина Волк, добавив, что двое фигурантов отправлены под стражу, женщина-предприниматель — под домашний арест.

В правоохранительных органах уточнили, что управляющая совместно с двумя родственниками оказывала услуги посетителям бани — таксистам из КР. Во время проверки полицейские выяснили, что не только у некоторых клиентов комплекса нет необходимых документов, но и у некоторых работников.

Облава в бане повлекла за собой широкий общественный резонанс. В госорганах Кыргызстана, а также в посольстве страны в РФ проводят встречи с чиновниками соответствующих министверств и ведомств.

Напомним, что в московской бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан КР с применением насилия. Ранее в социальных сетях появилось видео: силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные. В МИД Кыргызстана вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ноту. В МВД РФ заявили, что полицейские не совершали «противоправных действий» в отношении граждан КР.