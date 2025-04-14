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Общество

Массовое задержание кыргызстанцев в Москве. Ответ МВД России

В МВД России заявили, что полицейские не совершали «противоправных действий» в отношении граждан Кыргызстана, задержанных в московской бане. Об этом пишет «Медуза».

Московские полицейские в ходе рейда на севере столицы доставили в отдел МВД 59 иностранцев, в отношении 25 из них составили административные протоколы о нарушении режима пребывания в РФ, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на правоохранительные органы.

«Дополнительно сообщаем, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейские не совершали. В настоящее время обращений от них в территориальный орган внутренних дел Москвы не поступало», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в московской бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан КР с применением насилия.

Ранее в социальных сетях опоявилось видео, снятое в бане: силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные. 

В МИД Кыргызстана вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ноту с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также о применении силовых мер в отношении граждан и в случае необоснованности применения силы принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по этому инциденту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325978/
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