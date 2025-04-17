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Общество

Посол КР в РФ обсудил с депутатом Госдумы задержание кыргызстанцев в Москве

Фото посольства Кыргызстана в России. Кубанычбек Боконтаев и Дмитрий Кобылкин

Сегодня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбека Боконтаева с сопредседателем Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Жогорку Кенешем и Федеральным собранием, депутатом Государственной думы Дмитрием Кобылкиным. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Они уделили особое внимание актуальным вопросам пребывания граждан КР в России в контексте новых законодательных инициатив в миграционной сфере.

Посол Кубанычбек Боконтаев выразил обеспокоенность в связи с произошедшим 11 апреля инцидентом в банном комплексе «Бодрость» в Москве и обратился к российской стороне с просьбой объективного и справедливого рассмотрения вопроса.

В свою очередь Дмитрий Кобылкин также подчеркнул важность тщательного разбирательства по инциденту для недопущения впредь подобной ситуации. 

Напомним, что в московской бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия. Ранее в социальных сетях появилось видео: силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные. В МИД КР вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ноту. В МВД России заявили, что полицейские не совершали «противоправных действий» в отношении граждан Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326452/
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