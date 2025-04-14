МИД КР вызвал посла России из-за массовых задержаний кыргызстанцев в Москве

Посол Российской Федерации Сергей Вакунов приглашен в МИД КР. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В связи с произошедшими 11 апреля 2025 года массовыми задержаниями граждан Кыргызской Республики в банном комплексе «Бодрость» в городе Москве 14 апреля проведена встреча заместителя министра иностранных дел КР Алмаза Имангазиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Сергеем Вакуновым.

Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применении силовых мер в отношении граждан и в случае необоснованности применения силы принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по данному инциденту.

Выражена просьба принять действенные меры по защите прав граждан Кыргызской Республики и недопущению впредь подобных ситуаций, которые могут нанести урон кыргызско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства.

Напомним, что в московской бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия.