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Происшествия

В Москве на кыргызских мигрантов устроили облаву

В московской бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия. Об этом написал депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев в Facebook и поделился видео и фото с места происшествия.

«Соотечественники, разве укладывается в голове, что в баню кыргызского предпринимателя в Москве ворвалась большая группа людей вместе с ОМОНом и зверски избила наших земляков?! Где реакция властей, МИД, посольства? Недавно ведь уже врывались в здание другого кыргызского предпринимателя и избили людей хуже, чем это делают ОПГ или террористы. Мы же члены ЕАЭС, союзники, стратегические партнеры, и что позволим избивать сотни наших соотечественников и будем молчать?» — написал Жанар Акаев.

Он отметил, что общество должно получить информацию по данному делу, а виновные должны быть наказаны.

Один из задержанных Алихан в интервью казахскому изданию Ulys Media сообщил, что кыргызстанцев избивали и держали в бане пять часов.

«Мы тоже попытались убежать, но никого не выпускали. Потом всех начали избивать. Даже не понятно, кто бьет — невозможно рассмотреть. Не давали поднять голову. У них в руках были дубинки и электрошокеры. Одному мужчине прямо там сбрили половину бороды. Когда он пытался сопротивляться, били по лицу. Мы не понимали, за что нас бьют — никто не спрашивал документы», — сообщил Алихан.

По его словам, избиение прекратилось после прибытия старших сотрудников полиции. Всех развезли по разным отделениям, а его самого отпустили через два часа после выплаты штрафа.

Как сообщает «Азаттык» со ссылкой на Минтруда, из 24 задержанных кыргызстанцев, четверых депортируют из России.

Инцидент находится на контроле МИД КР и посольства Кыргызстана в России.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325869/
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