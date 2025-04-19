Вопрос о недопущении дискриминации трудовых мигрантов подняли в Минтруда

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу в Санкт-Петербурге обсудил с представителями органов власти города защиту прав трудовых мигрантов из Кыргызстана.

По данным пресс-службы ведомства, стороны затронули тему участившихся инцидентов, происходящих во время различных рейдов в отношении кыргызстанцев.

Чиновник выразил просьбу оказать содействие в легализации граждан КР, осуществляющих трудовую деятельность в Санкт-Петербурге. Он также озвучил проблемы, которые есть на сегодня, в том числе ограниченные возможности центров приема, отказ работодателей от продления трудовых договоров, сложности с арендой жилья для граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.

Бакыт Дарманкул уулу инициировал обсуждение вопроса медицинского и социального обслуживания трудовых мигрантов и членов их семей, обязательного медицинского страхования, а также доступа к образованию. Обсуждался и вопрос о введении с 1 апреля 2025 года обязательного тестирования по русскому языку для детей иностранных граждан.

Стороны договорились о сотрудничестве в целях развития системы трудоустройства, создания условий для соблюдения и защиты прав трудящихся, а также недопущения проявлений дискриминации в процессе трудовой миграции.