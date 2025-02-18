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Происшествия

Самолет авиакомпании Delta airlines потерпел крушение в Канаде

Самолет авиакомпании Delta airlines потерпел крушение в Канаде. ЧП произошло в международном аэропорту Торонто. Во время посадки борт, прилетевший из Миннеаполиса, перевернулся на взлетно-посадочной полосе, сообщает ABC News.

В результате происшествия пострадали восемь человек. Один ребенок и двое взрослых получили тяжелые травмы. Информации о погибших пока нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Самолет в аэропорту Торонто мог перевернуться при посадке из-за сильного ветра. Телеканал отмечает, что точная причина ЧП пока не известна, но крушение произошло во время метели с сильными порывами ветра. Его скорость на земле достигала около 65 километров в час, а на высоте была еще больше.

На борту находилось 80 пассажиров и члены экипажа.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали по меньшей мере 15 человек, трое из них, в том числе ребенок, находятся в критическом состоянии. Воздушная гавань временно прекратила работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320243/
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