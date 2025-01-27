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Происшествия

Милиция задержала парня, сообщившего о бомбе в Аsia Mall

Милиция задержала парня, который сообщил о заложенной бомбе в торгово-развлекательном центре Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

25 января в милицию сообщили, что в торговом центре Аsia Mall заложена бомба. После проверки данное сообщение не подтвердилось.

Возбуждено дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР.

Милиционеры и сотрудники спецслужб установили парня, который сообщил о заложенной бомбе. Им оказался 18-летний М.А. К нему применили меру пресечения в виде наблюдения под присмотром родителей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318014/
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