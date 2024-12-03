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Происшествия

Мужчина избивает девочку и снимает на камеру

В социальной сети Facebook распространился ролик, на котором мужчина избивает маленькую девочку.

На кадрах видно, как мужчина бьет палкой по голове, предположительно, свою дочь и ругает ее. Он требует, чтобы девочка не плакала и надела подгузник. Девочка, плача от боли, подчиняется требованиям мужчины, который продолжает снимать, как она надевает подгузник. После этого она ложится в постель.

Мужчина на видео говорит, что девочка похожа на мать. Кроме маленькой героини, на видео присутствует мальчик постарше. 

Пока неизвестно, где и когда снято видео.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313016/
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