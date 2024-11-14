Лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова водворили в ИВС

Лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в главном управлении внутренних дел столицы.

Ему предъявлено обвинение по статье 196 Уголовного кодекса КР — «Подкуп голосов избирателей».

Напомним, что 13 ноября в штабе политической партии «Социал-демократы» провели обыски, а ее лидер Темирлан Султанбеков был доставлен на допрос. Примерно в 3.30 его отпустили, а через час, в 4.30, правоохранители приехали к дому родителей Султанбекова, посадили лидера партии и его отца в машину и забрали в ГУВД Бишкека. В партии заявили, что уже 12 часов родители и адвокаты Темирлана Султанбекова не могут его найти, правоохранительные органы не дают информацию о его местонахождении.

Членов партии Ирину Карамушкину и Розу Турксевер также доставили на допрос и водворили в ИВС.

В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

В милиции рассказали 24.kg, что всего на допрос были вызваны 10 членов партии, в том числе и Темирлан Султанбеков. Следствие продолжается, по результатам которого всем фигурантам дела будет дана юридическая оценка.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.