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Члена партии «Социал-демократы» Ирину Карамушкину водворили в ИВС

Члена политической партии «Социал-демократы» Ирину Карамушкину и официального представителя — доверительного лица партии гражданку Т.Р. водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.



«Установлено, что официальный представитель — доверительное лицо партии гражданка Т.Р. в сговоре с координатором предвыборного штаба партии И.К. осуществляли подкуп избирателей путем передачи денежных средств — по 1 тысяче сомов за голос», — отметили в милиции.

Доводы подтвердились изъятыми во время обыска в штабе документами, где гражданка Т.Р. пыталась уничтожить ведомости о раздаче от 15 до 30 тысяч сомов более чем 40 лицам для подкупа голосов.

Напомним, 13 ноября в штабе политической партии «Социал-демократы» провели обыски, а ее лидер Темирлан Султанбеков доставлен на допрос. Там же находился и Кадырбек Атамбаев.

Ирина Карамушкина на своей странице в Facebook сообщила, что к ней прибыла следственно-оперативная группа. Позже на допрос доставили и ее.

В ГУВД Бишкека сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311060/
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