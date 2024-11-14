Кадыр Атамбаев: Родные и адвокаты не могут найти Темирлана Султанбекова

Уже 12 часов родители и адвокаты Темирлана Султанбекова не могут его найти. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев.

«Сотрудники ГУВД Бишкека просто отмалчиваются, правоохранительные органы хранят молчание. Эта ситуация вызывает огромное беспокойство и у родителей, и у адвокатов», — сказал он и обратился с просьбой к правоохранительным органам связать Темирлана Султанбекова с его родителями и адвокатами.

Кадырбек Атамбаев также сообщил 24.kg, что Территориальная избирательная комиссия Бишкека рассматривает заявление ГУВД о возбуждении уголовного дела в отношении политической партии «Социал-демократы». «Мы сейчас ждем решения», — сказал он.

Напомним, что 13 ноября в штабе политической партии «Социал-демократы» провели обыски, а ее лидер Темирлан Султанбеков был доставлен на допрос. Примерно в 3.30 его отпустили, а через час, в 4.30, правоохранители приехали к дому родителей Султанбекова, посадили лидера партии и его отца в машину и забрали в ГУВД Бишкека.

Членов партии Ирину Карамушкину и Розу Турксевер также доставили на допрос и водворили в ИВС.

В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.