Лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова забрали на допрос. Об этом стало известно во время прямого эфира в соцсетях.
Темирлан Султанбеков напомнил, что, согласно законодательству, зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности, а также не может быть задержан до официального объявления итогов выборов.
Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.