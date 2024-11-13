23:22
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Происшествия

Лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова забрали на допрос

Лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова забрали на допрос. Об этом стало известно во время прямого эфира в соцсетях.

Темирлан Султанбеков напомнил, что, согласно законодательству, зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности, а также не может быть задержан до официального объявления итогов выборов. 

По данным ГУВД Бишкека, следственная служба возбудила уголовное дело по статье 196 «Подкуп голосов избирателей» УК КР в отношении партии «Социал-демократы».

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311044/
просмотров: 4059
Версия для печати
Материалы по теме
Лидера партии «Социал-демократы» Султанбекова и членов партии водворили в СИЗО
ЦИК заслушал информацию ГУВД о партии «Социал-демократы»
Темирлана Султанбекова допрашивали более 16 часов без перерыва — НЦПП
«Социал-демократтар» партиясынын лидери Темирлан Султанбеков ачкачылык жарыялады
Лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку
Отмена регистрации социал-демократов. В ЦИК пока решение не поступило
Лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова водворили в ИВС
Партию «Социал-демократы» сняли с выборов в Бишкекский горкенеш
Кадыр Атамбаев: Родные и адвокаты не могут найти Темирлана Султанбекова
Камчыбек Ташиев прокомментировал задержания членов партии «Социал-демократы»
Популярные новости
ГУОБДД проводит масштабный рейд. Проверяют ОСАГО иностранных авто ГУОБДД проводит масштабный рейд. Проверяют ОСАГО иностранных авто
Завод стоимостью более 5&nbsp;миллиардов сомов возвращен государству Завод стоимостью более 5 миллиардов сомов возвращен государству
В&nbsp;Бишкеке мужчина сломал нос девушке. Ее&nbsp;брат жалуется на&nbsp;бездействие милиции В Бишкеке мужчина сломал нос девушке. Ее брат жалуется на бездействие милиции
В&nbsp;день выборов планировали свергнуть власть. Задержана группа организаторов В день выборов планировали свергнуть власть. Задержана группа организаторов
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и под...
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет