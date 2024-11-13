Лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова забрали на допрос. Об этом стало известно во время прямого эфира в соцсетях.

Темирлан Султанбеков напомнил, что, согласно законодательству, зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности, а также не может быть задержан до официального объявления итогов выборов.

По данным ГУВД Бишкека, следственная служба возбудила уголовное дело по статье 196 «Подкуп голосов избирателей» УК КР в отношении партии «Социал-демократы».

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.