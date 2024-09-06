Президент распустил местные кенеши и назначил новые выборы. Подписан Указ «О роспуске местных кенешей Кыргызской Республики и назначении выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики».

В документе, в частности, говорится: назначить выборы депутатов местных кенешей городов Бишкека и Оша, а также Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики на 17 ноября 2024 года...

Выборы депутатов местных кенешей Баткенского и Лейлекского районов, городов Баткена и Сулюкты Баткенской области провести с учетом законодательного регулирования изменений в рамках административно-территориальной реформы.

Определить днем начала избирательных действий 17 сентября 2024 года.