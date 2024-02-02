Авария на ТЭЦ. Температура подачи тепла держится от 33 до 51 градуса

На 12.50 на подающем трубопроводе на выходе с ТЭЦ Бишкека температура держится в пределах от 33 до 51 градуса. Об этом сообщила Бишкектеплосеть.

Отмечается, что после повышения давления включили насосы на трех насосных станциях.

Ранее заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев сообщил, что к вечеру в домах бишкекчан станет теплее и, возможно, начнут подавать горячую воду.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.