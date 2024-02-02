Авария на ТЭЦ Бишкека. Президент держит ситуацию под личным контролем

Президенту страны доложили о ЧП на бишкекской ТЭЦ.

«Да, президенту Садыру Жапарову сразу же доложили о внештатной ситуации на столичной ТЭЦ», — сообщил 24.kg пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, Садыр Жапаров поручил в сжатые сроки устранить последствия ситуации. На месте находятся представители кабмина и компетентных госорганов. Президент держит ситуацию под личным контролем.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение.