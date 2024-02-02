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Общество

Авария на ТЭЦ. Пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования

В результате аварии на бишкекской ТЭЦ пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По их данным, у двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего — средней тяжести, у  четвертого состояние относительно удовлетворительное. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища, верхних дыхательных путей.

Двое человек находятся в реанимации, один — в ожоговом. Еще два человека от госпитализации отказались. Их состояние удовлетворительное, стабильное. 

Их навестил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

«Провел совещание, врачи на месте, лечение полностью осуществляется», — сказал он.

Пострадавшим 22, 23, 33, 34 и 35 лет. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285660/
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