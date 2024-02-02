Авария на ТЭЦ. Вечером в дома бишкекчан могут подать тепло и горячую воду

«Запускаем четыре резервных котла. К вечеру, даст бог, подадим теплоту и, возможно, горячую воду», — сообщил сегодня в интервью журналистам зампред кабмина Бакыт Торобаев.

По его словам, президент дал поручение МЧС и Госстрою заниматься восстановлением и очисткой зданий.

«Также дано поручение на будущее — разделить город Бишкек по локальным станциям для отопления домов наших жителей», — сказал Бакыт Торобаев.

По предварительной информации, при взрыве котлы не повредились. «Мы стараемся сейчас привести их в соответствие», — заключил чиновник.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.