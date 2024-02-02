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Происшествия

Авария на ТЭЦ. Минэнерго создало оперативный штаб

На ТЭЦ Бишкека создан оперативный штаб в связи с произошедшей ночью аварией. Об этом сообщили в Минэнерго.

По данным ведомства, штаб создан для восстановления оборудования, вышедшего из строя в результате аварии, и устранения последствий на ТЭЦ.

«Сегодня в 3.00 на ТЭЦ столицы произошла авария, вследствие чего вышло из строя оборудование. На данный момент все силы персонала привлечены для устранения ситуации», — сказали в Минэнерго.

В результате аварии пострадали три сотрудника, которые находятся в больнице (по данным медиков, пострадали пять человек).

Электрическая энергия подается бесперебойно, однако в целях поддержания работы теплоэлектроцентрали и тепловых сетей приостановлена подача горячей воды.

На данный момент оперативный штаб ведет работу по возобновлению отопления в домах горожан.

«Уважаемые горожане! Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285668/
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