Авария на ТЭЦ Бишкека. В больницы города госпитализированы пять пострадавших

В результате аварии на ТЭЦ Бишкека в стационары госпитализированы пять человек. Об этом 24.kg сообщили в Центре экстренной медицины.

По их данным, в 3.23 поступил вызов. Четверых госпитализировали с ожогами различной степени в Больницу скорой помощи и одного — с отравлением продуктами горения.

Подробности в «103» пообещали предоставить позже.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предвательным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно.